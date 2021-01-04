Мир
 
Последние новости
41-летняя женщина внезапно умерла после прививки Pfizer
На Украине пообещали устроить России Афганистан в случае прямой войны
Кремль анонсировал совещание Путина
РУСАДА расследует снятие биатлонистов с турнира после прибытия допинг-офицеров
Путин утвердил план на случай заноса в Россию опасных инфекций
Обладатель Кубка Стэнли из России вступился за судей на молодежном ЧМ
Одобрено появление в мире нового автогиганта
Украина отреагировала на запись разговора в белорусском КГБ об убийстве Шеремета
Награжденного Путиным бизнесмена зарубили топором
Новости партнеров
Прослушать новость

В Испании обнаружили тело мужчины без гениталий

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jon Nazca / Reuters

Испанские полицейские муниципалитета Палау-coлитa-де-Плегаманс (входит в провинцию Барселона) обнаружили тело мужчины без гениталий, сообщает издание el Món.

В полицию позвонил сосед погибшего, который заметил его отсутствие. По прибытии сотрудники правопорядка нашли тело на полу со спущенными штанами и глубоким порезом в области гениталий. Самих половых органов нигде не было. В помещении также лежало много собачьих экскрементов.

Согласно первичным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила не по естественным причинам. Также к ампутации гениталий не причастны собаки, поскольку органы были отрезаны острым предметом.

Согласно одной из предварительных версий, мужчина мог быть убит в другом месте, потом его труп перенесли в дом. Полиция проводит расследование и ищет предполагаемых убийц.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Troben un home mort a casa seva amb els genitals amputats
На севере Эфиопии произошла массовая резня местных жителей
В тайном обрезании девятилетней россиянки не увидели преступления
Аргентинка отрезала пенис 40-летнего мужчины садовыми ножницами