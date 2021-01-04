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Российские регионы накрыл «антициклонище»

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Последние две недели в азиатской части России фиксируются экстремально низкие температуры, морозы достигают 40 градусов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны», — сказал синоптик.

Он уточнил, что в ближайшие пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов на юге Красноярского края, в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае. В Курганской области будет на семь градусов холоднее нормы, в Приморском крае — на семь-десять, в Ханты-Мансийском автономном округе — до 15 градусов ниже нормы. Минус 40 и ниже ожидается на Алтае и в Омской области.

По словам Вильфанда, такой затяжной антициклон случается редко. Последний раз подобное наблюдалось в январе 2006 года.

Ранее начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик говорила, что после Нового года Западную Сибирь накроет вторая волна аномальных морозов.

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