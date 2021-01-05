Мужчина доставил полицейским пончики дроном в благодарность за работу в пандемию

Житель города Эри в американском штате Пенсильвания решил отблагодарить полицейских за работу в пандемию и доставил им пончики с помощью дрона. Об этом сообщает Daily Mail.

Алекс Бех направил дрон в отделение полиции с запиской, в которой говорилось, что к ним скоро доставят пончики. На кадрах, записанных аппаратом, видно, что полицейский получил записку и помахал рукой в камеру беспилотника.

Затем Бех вернул дрон, прикрепил к нему пакет, в котором лежала коробка, и направил его обратно в участок. Полицейский, который получил записку, забрал пончики и поднял большой палец вверх.

«На планирование этого проекта ушло немало времени с моей стороны, но я решил, что это отличный способ завершить 2020 год», — сказал Бех.