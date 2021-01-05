Ссора китайских роботов-библиотекарей попала на видео

vk.com/ekdme

В одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая поссорились два робота-ассистента. Произошедшее попало на видео, опубликованное на портале QQ.

Роботы-библиотекари по имени Туту и Ванбао помогают читателям находить нужные книги. Один из посетителей хотел задать какой-то вопрос, для чего отсканировал QR-код у одного из роботов. Второй робот тоже хотел помочь, в результате чего между ассистентами началась ссора. На кадрах видно, как они то поворачиваются друг к другу, то отворачиваются, обмениваясь короткими фразами. Также можно услышать, как за заднем плане смеются посетители.

В итоге робот Ванбао все же решил помириться и признал свою вину. В ответ Туту обвинил его в частых переменах настроения. Однако в конце концов он все же простил Ванбао, отмечает портал «ЭКД».

В апреле 2019-го сообщалось, что житель американского города Тонитаун, штат Мэриленд, намерен жениться на игрушечном тролле-роботе. Он считает, что между ним и троллем завязались романтические отношения и надеется со временем закрепить их официальным браком.