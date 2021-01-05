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Власти Москвы заявили о выполнении всех социальных обязательств в 2020 году

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, власти Москвы в 2020 году выполнили все свои социальные обязательства, заверил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания по социальным вопросам с президентом России, передает РИА Новости.

Градоначальник пояснил, что речь идет в том числе и дополнительных выплат, адресной поддержке граждан и выплат пострадавшим отраслям. Он также подчеркнул, что и в 2021 году все обязательства будут выполнены.

«На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, очень серьёзный дефицит бюджета, мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили, и давали нам поручения», — сказал он в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее градоначальник назвал самую затратную по вложениям отрасль в Москве. По его словам, система здравоохранения является главным направлением для властей. В связи с этим выделяется много финансов на развитие. Кроме того, он отметил, что это «ключевая отрасль», причем «самая востребованная гражданами».

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