Байден пожаловался на работу Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается победить в восьми штатах, где он по официальным данным проиграл. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер страны сделал такое заявление после того, как избранный американский президент Джо Байден высмеял Трампа, заявив, что тот «ноет и жалуется» из-за результатов выборов вместо того, чтобы бороться с коронавирусом.

Материалы по теме «Мир скатится к катастрофе» Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? Вбросы, пули, кандидаты Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной

По словам Трампа, демократы обвиняют его в том, что он жалуется на итоги выборов в штате Джорджия. «Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — сказал президент страны, выступая перед сторонниками в Джорджии.

Он пообещал своим сторонникам, что ситуация скоро изменится. «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», — подчеркнул Трамп.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп призывал вице-губернатора Джорджии, одного из ключевых штатов США на президентских выборах, пересчитать голоса в его пользу. Отмечается, что об этом свидетельствует запись разговора главы Белого дома и Брэда Раффенспергера.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.