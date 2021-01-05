Песков рассказал о жестокости Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуации, в которых российский глава Владимир Путин проявляет жестокость. Об этом он рассказал в интервью ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Отвечая на вопрос, представитель Кремля отметил, что в случае предательства или воровства Путин может быть жестоким и даже беспощадным.

«К тому, что в его понимании является греховным (...), да, он жестокий», — признал пресс-секретарь. Песков также подчеркнул, что президент получает полную информацию о том, что происходит, и разбирается в том, кого следует наказать.

В том же интервью Песков также назвал Путина хорошим человеком. Он добавил, что не работал бы на посту, гипотетически допуская, будто президент может совершить преступление.

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