63-летнюю звезду «Рокки» засняли с 24-летней любовницей

Папарацци засняли 63-летнего актера Дольфа Лундгрена, звезду фильма «Рокки 4», с 24-летней любовницей Эммой Крокдал в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовал таблоид Daily Mail в четверг, 7 января.

Пара была замечена за покупками в одном из супермаркетов Лос-Анджелеса. Лундгрен и Крокдал посетили магазин в спортивном одеянии и в масках.

Отмечается, что любовники, разница в возрасте которых составляет почти 40 лет, в 2020 году спровоцировали слухи о грядущей свадьбе — их заметили с обручальными кольцами на руках. Лундгрен и Крокдал начали встречаться в 2019-м после знакомства в спортзале. В январе 2020-го они подтвердили, что у них закрутился роман. Летом актер намекнул на то, что обручился с возлюбленной, после чего на него обрушились с критикой интернет-пользователи, увидевшие пугающее сходство уроженки Норвегии Крокдал с одной из дочерей Лундгрена. У артиста две дочери — Ида Сигрид 1996 года рождения и Грета Эвелин, родившаяся в 2001-м.

Дольф Лундгрен — шведский актер, также прославившийся благодаря ролям в картинах «Разборки в маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Неудержимые» и «Джонни Мнемоник».