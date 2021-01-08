В Великобритании выявили рекордное число смертей среди зараженных COVID-19

В Великобритании за последние сутки выявили рекордное число смертей среди зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные в пятницу, 8 января, на сайте правительственной информации.

За последние сутки в стране скончались 1325 человек с COVID-19 — это максимум с начала пандемии. Также за минувшие 24 часа было выявлено рекордно высокое количество случаев заражения — больше 68 тысяч.

Ранее 8 января власти Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц в связи с эпидемией COVID-19. По словам мэра города Садика Хана, каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет.

4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за пандемии коронавируса.