Заявивший о пытках аспирант МГУ признан виновным в поджоге офиса «Единой России»

Головинский суд Москвы признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова виновным в поджоге подмосковного офиса партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

Юноша обвинялся по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц»). По информации ТАСС, в приговоре сказано, что Мифтахов и еще двое обвиняемых «совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемых в качестве оружия».

Прокуратура требовала отправить Мифтахова в колонию общего режима на шесть лет.

Адвокат подсудимого Светлана Сидоркина отмечала, что доказательства обвинения построены на показаниях засекреченного свидетеля «Петрова», которого уже нет в живых. Якобы он видел момент поджога, но перепроверить его показания невозможно. Еще один засекреченный свидетель «Караульный» якобы знал юношу как члена анархисткой организации «Народная самооборона».

Двое других подсудимых, Андрей Ейкин и Елена Горбань, признали вину и отрицали участие аспиранта в поджоге. Ейкин говорил, что не знаком с Мифтаховым. Третий фигурант Алексей Кобаидзе не опознал математика на очной ставке.

В начале февраля 2019 года Азат Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки. Следствию не удалось найти доказательства, позже было выдвинуто обвинение в подбрасывании дымовой шашки в офис «Единой России» в Химках в конце января 2018 года по статье о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК). В СИЗО аспирант пожаловался на пытки, правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным.