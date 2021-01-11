Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву на переговоры с лидерами России и Азербайджана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 11 января сообщила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян, передает «Sputnik Армения».
По словам Геворкян, трехсторонняя встреча лидеров состоится через несколько часов. Согласно информации сервиса Flightradar, самолет Пашиняна приземлился в аэропорту Внуково-2.
Утром 11 января протестующие в Ереване пытались помешать Пашиняну вылететь в Россию.
В Армении два месяца проходят массовые протесты с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция обвиняет его в предательстве из-за подписания соглашения о прекращении боев в Карабахе. По итогам вооруженного конфликта часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешли под контроль Баку.
В Азербайджане результаты войны расценили как победу.