Умер призер Олимпиады в составе сборной СССР

Советский борец Геннадий Страхов скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Страхов умер из-за осложнений, вызванных COVID-19. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) выразила соболезнования родным титулованного советского спортсмена.

На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Страхов стал призером в соревнованиях по вольной борьбе. Он завоевал серебро в весовой категории до 90 килограммов.

Также среди наград Страхова золото чемпионата мира и две победы на чемпионатах Европы. Спортсмен выступал с 1964 по 1975 год. В 1970-м был признан Заслуженным мастером спорта СССР.