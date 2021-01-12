Президент Абхазии вылечился от коронавируса

Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса и вскоре вернется к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

По ее информации, глава государства 8 января сдал два ПЦР-теста на наличие инфекции, а 12 января получил отрицательные результаты. Отмечается, что по рекомендации медиков президент будет оставаться в своей резиденции еще несколько дней и продолжит работу дистанционно для полного восстановления. После этого он вернется к исполнению своих обязанностей в очном режиме.

О заражении коронавирусом главы Абхазии стало известно 27 декабря, он перенес болезнь в легкой форме. Его самочувствие оставалось нормальным, политик прошел амбулаторный курс лечения и продолжал руководить страной удаленно.

Ранее Бжания назвал сроки начала массовой иммунизации от коронавируса в республике. Он напомнил, что в сентябре Сухуми закупил у России 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». Прививать отдельные категории граждан власти страны начнут уже в феврале. В дальнейшем республика будет закупать у Москвы новые партии препарата «до реализации полных потребностей».