Командир воинской части в Подмосковье покончил с собой

В Московской области покончил с собой командир воинской части, расположенной в Ступинском районе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, ЧП произошло в части №30258. Офицера пытались спасти врачи скорой помощи, но несмотря на принятые ими меры, мужчина скончался по дороге в больницу.

Военные следователи начали проверку в связи с суицидом командира части.

22 декабря сообщалось, что в Москве покончил жизнь самоубийством подполковник ФСО. Тело 38-летнего сотрудника спецслужбы было найдено под окнами многоэтажного дома на улице Цандера в Останкинском районе столицы. Мужчина оставил предсмертную записку.