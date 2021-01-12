Раскрыты планы по перестановкам среди российских прокуроров

Генпрокурор России Игорь Краснов раскрыл планы по перестановкам среди руководителей региональных прокуратур. Об этом во вторник, 12 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с торжественного мероприятия по случаю 299-летия российской прокуратуры.

Краснов заявил, что ротация прокуроров будет продолжена, кроме того, будет сформирован кадровый резерв из молодых специалистов. По словам генпрокурора, для повышения стимула в работе надзорное ведомство увеличивает денежное содержание сотрудников и развивает систему социальной защищенности.

18 ноября сообщалось, что генпрокурор Краснов, выступая в Совете Федерации, раскрыл роль аудитора Счетной палаты Михаила Меня в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.