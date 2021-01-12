Президент Португалии заразился коронавирусом

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно заявлению пресс-службы, ПЦР-тест президента дал положительный результат. На данный момент у португальского лидера нет никаких симптомов заболевания. Отмечается, что все плановые мероприятия с участием главы государства были отменены.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом в лондонской клинике. В администрации президента Армении рассказали, что лидер отправился в Лондон вместе с семьей на новогодние праздники. В британской клинике он также находился из-за операции на ноге. 3 января медики смогли его прооперировать, но вскоре были замечены первые симптомы коронавируса. Проведенный тест показал положительный результат.