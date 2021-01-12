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Вокалист панк-рок-группы Senseless Things найден мертвым

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Фото: @solange_era

Вокалист панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс найден мертвым в своем доме. Об этом сообщил гитарист коллектива Бен Хардинг в Facebook.

Артисту было 50 лет.

«Как мы поняли, он умер у себя дома в ранние часы этого утра. На данный момент причина смерти неизвестна. Не секрет, что он с переменным успехом боролся с наркозависимостью и долгое время вел весьма хаотичную жизнь, что отразилось на его здоровье. Хоть это и создавало напряжение в работе в составе Senseless Things и других проектах, мы предпочитаем запомнить его как друга, брата и талантливого человека, которого мы потеряли сегодня», — написал Хардинг.

Senseless Things была сформирована в 1986 году в Лондоне. Коллектив выпустил четыре студийных альбома и распался в 1995-м. После этого Кедс выступал в составе групп Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine и Deadcuts. Он также принял участие в написании ставшей международным хитом композиции Can't Stand Me Now группы The Libertines на ряду с Питом Доэрти и Карлом Баратом.

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