Теннисистка без пяти пальцев вышла в основную сетку Australian Open

Британская теннисистка Франческа Джонс пробилась в основную сетку Australian Open. Об этом сообщает The Guardian.

Спортсменка, занимающая 241-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в финале квалификации в двух сетах победила китаянку Лу Цзяцзин (6:0, 6:1). Теннисистки провели на корте чуть более одного часа.

Джонс родилась с редкой генетической патологией — синдромом эктодермальной дисплазии. Заболевание вызывает проблемы с развитием рук и ног. У 20-летней британки по четыре пальца на каждой руке и левой ноге, а на правой — три. Спортсменка отметила. что своими успехами хочет вселить надежду в сердца тех, кто оказался в похожей ситуации.

Турнир «Большого шлема» Australian Open-2021 пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Призовой фонд составит 54,5 миллиона долларов.