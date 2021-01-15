Замерзающей Европе потребовалось больше российского газа

«Газпром» увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья с 1 по 15 января на 41,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию. Замерзающей Европе потребовалось больше топлива из-за холодов.

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В первые 15 дней года поставки составили 9,1 миллиарда кубометров газа. Германия увеличила закупку газа на 32,1 процента, Италия — на 139,7 процента, Турция — на 8,7 процента, Австрия — на 11,7 процента, Франция — на 51,6 процента, Нидерланды — на 21,2 процента, Польша — 62,6, а Венгрия — на 298,4 процента.

Российский трубопроводный газ пока остается лидером в ЕС. Однако общая доля поставок «Газпрома» в европейском потреблении упала с 36 процентов в 2019 году до 33 процентов в 2020-м. Чтобы удержать долю рынка Западной Европы, российский газовый монополист почти в два раза увеличил продажи на своей электронной торговой площадке.

Холодная зима и ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) привела к тому, что европейским покупателям понадобился и каменный уголь в большом объеме. Стоимость тонны в регионе взлетела до 70 долларов (на 23 процента с конца ноября).