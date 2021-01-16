Медведев спрогнозировал судьбу доллара при Байдене

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал судьбу доллара при Джо Байдене, который должен занять пост президента США 20 января. Он написал об этом в статье «Америка 2.0. После выборов», которую публикует ТАСС.

По его словам, после смены американской администрации волатильность доллара критически вырастет, только если производители США утратят значительную долю мирового рынка или инвесторы усомнятся в гарантиях защиты активов, адекватности и взвешенности долгосрочной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

«Поскольку в ближайшее время это невозможно, гораздо больший интерес представляет то, какой будет экономическая политика Байдена. А эта политика зачастую формируется исходя из тезиса "главное, чтобы не как у Трампа". И здесь есть некая "эстафета": 45-й президент без тени сомнения и по "всем азимутам" отменял решения Барака Обамы, как 44-го президента», — отметил Медведев.

Политик также напомнил, что в 2000 году победа на президентских выборах республиканца Джорджа Буша-младшего вызвала «значительную, хотя и кратковременную волатильность на фондовых рынках». По мнению Медведева, подобное явление возможно и «при шоках, аналогичных нынешним», что «вызывает справедливые опасения». «Однако в долгосрочной перспективе устойчивость доллара будет во многом определяться надежностью институтов защиты права собственности, востребованностью американских товаров и услуг на мировом рынке, а также предсказуемостью и независимостью действий ФРС — основы доверия к доллару как к резервной валюте», — подчеркнул он.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.