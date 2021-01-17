Друг семьи Нурмагомедовых оценил шансы на возвращение бойца в UFC

Комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов оценил шансы на возвращение Хабиба Нурмагомедова в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его мнению, боец смешанного стиля окончательно ушел из спорта. «Уж слишком строго Нурмагомедов относится к себе и своим словам, чтобы нарушить обещание и отойти от своих слов ради славы и пары десятков миллионов долларов», — добавил Рабаданов.

16 января президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выступил с обращением относительно будущего российского бойца. По его словам, Нурмагомедов может вернуться, если спортсмены на турнире UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вернуться.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи. Решение уйти из спорта он объяснил желанием проводить больше времени с матерью, которая не хочет, чтобы он дрался без наблюдения отца.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



