В Госдуме отреагировали на лишение Белоруссии права проведения ЧМ по хоккею

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Белоруссии права проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его мнению, основным фактором стала ненависть Запада к президенту страны Александру Лукашенко. «Я сам его не люблю, сам руками и ногами готов проголосовать за то, чтобы он уже ушел. Но давайте играть честно: это не повод отнимать чемпионат мира», — заявил Лебедев.

Он также отметил, что в Минске нет землетрясения или гражданской войны. Кроме того, по словам политика, в столице Белоруссии не стреляют на улицах.

О переносе турнира из Минска стало известно ранее в понедельник, 18 января. IIHF объяснило решение соображениями безопасности. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.