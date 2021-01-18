Роднина отреагировала на лишение Белоруссии права проведения ЧМ по хоккею

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на лишение Белоруссии права проведения мирового первенства по хоккею. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, решение Международной федерации хоккея (IIHF) было политическим. Спортсменка также назвала произошедшее беспределом и отметила, что считает перенос турнира несправедливым.

О переносе турнира из Минска стало известно ранее в понедельник, 18 января. IIHF объяснило решение соображениями безопасности. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



