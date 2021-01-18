Раскрыто число выданных россиянам сертификатов о вакцинации через «Госуслуги»

Раскрыто число выданных россиянам сертификатов о вакцинации от коронавируса через «Госуслуги». Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

«Около 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 1 января 2021 года через единый портал госуслуг», — сказал Чернышенко. Такое число граждан получили услугу с 31 декабря 2020 года.

Чернышенко добавил, что сертификат в электронном виде можно получить в личном кабинете портала только после второго этапа вакцинации.

15 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у российских властей есть возможности провести бесплатную вакцинацию граждан с любой долей популяционного иммунитета — «хоть 60 процентов, хоть 70 процентов, хоть 90 процентов». Она отметила, что главное при этом — желание самих людей сделать прививки.

Согласно предварительному плану властей по вакцинации, за ближайшие несколько месяцев сделать прививку от коронавируса смогут свыше 20 миллионов граждан России.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. С 5 декабря в стране делают прививки препаратом «Спутник V».