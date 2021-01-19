Мужчина похудел на 32 килограмма и получил за это 500 тысяч рублей

Житель британского города Амершем, графство Бакингемшир, сбросил 32 килограмма и получил за это пять тысяч фунтов стерлингов (502 тысячи рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

42-летний Крис Демпси (Chris Dempsey) считает, что стал злоупотреблять нездоровой пищей после развода в 2013 году. К февралю 2020 года он весил 140 килограммов и попал в больницу с дивертикулитом — воспалительной болезнью кишечника. Во время лечения врачи предупредили мужчину, что избыточный вес и его образ жизни создают угрозу для его здоровья.

После возвращения из больницы Демпси отправился к букмекеру и поставил 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) на то, что он похудеет на 32 килограмма за десять месяцев. «Я решил, что это будет хорошим стимулом», — объясняет мужчина. Букмекер счел, что вероятность этого 25 к одному, и принял ставку.

Чтобы сбросить вес, Демпси отказался от фастфуда и нездоровой пищи, которую он заказывал в забегаловках, торгующих навынос. Кроме того, он перестал пить сладкий латте. Мужчина стал готовить сбалансированные обеды, а вместо завтрака употреблял питательный коктейль.

Пандемия COVID-19 помешала ему записаться в спортзал, поэтому он стал заниматься ходьбой. Первоначально он хотел совершать не менее 10 тысяч шагов в день и в итоге стал проходить 32 километра в день.

Демпси сумел достичь цели на месяц раньше запланированного срока и получил от букмекера пять тысяч фунтов стерлингов. «Я стал чувствовать себя бодрее, у меня больше энергии, и я лучше сплю», — поделился он впечатлениями.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.