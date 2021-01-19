Издевавшемуся над пасынком россиянину вынесли приговор

Россиянину, издевавшемуся над пасынком в течение недели, вынесли приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Симоновский районный суд столицы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Мурата Шханукова. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина осужден по статье 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями»).

Установлено, что в период с 23 по 28 января 2020 года россиянин систематически наносил побои, лишал пищи и питья, принуждал к выполнению физических упражнений с запредельными нагрузками пятилетнего ребенка, рожденного в предыдущем браке его жены.

Так, Шхануков безосновательно запрещал ребенку вставать с кровати, а после его отказа доедать ужин на несколько дней лишил его еды. Кроме того, он, выкинув остатки еды в мусорное ведро, схватил мальчика, поместил его голову в мусорное ведро и вынудил его доедать выброшенные продукты из помойки. При этом мужчина ударил пасынка лицом об ободок ведра, из-за чего у него остался кровоподтек нижней губы и рана в области альвеолярного отростка верхней челюсти.

В один из дней россиянин с силой бросил в мальчика подушку, от чего тот упал и ударился головой о стену. После этого мужчина нанес пасынку множественные удары руками в область головы и лица. В тот же период он заставлял ребенка приседать на протяжении длительного времени, превозмогая боль в мышцах. Все свои действия он сопровождал оскорблениями.

В феврале 2020-го Омский районный суд вынес обвинительный приговор россиянке Алине Юмашевой и ее сожителю Сергею Казакову, который в качестве наказания ставил восьмилетнего ребенка коленями на гречку. Мать отправится в колонию общего режима на 1,5 года, мужчина — на 4,5 года. Их обвиняли в неисполнении родительских обязанностей, истязании и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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