Пользователи сети рассорились из-за правильного способа принимать душ

Пользовательница Twitter под ником Backpainandwine решила узнать, как правильно принимать душ: стоя лицом или спиной к стене. В итоге ее вопрос перерос во флешмоб и привел к дискуссии, в результате которой некоторые пользователи рассорились друг с другом.

«Помогите мне разрешить спор. Принимать душ спиной [к воде] — это же нормально, не так ли? Не лицом к воде?» — написала юзер. Мнения участников обсуждения разделились: одни согласились с ней, а другие посчитали, что душ нужно принимать в другом положении.

Так, LucyGoesDating объяснила, что согласна с Backpainandwine: она стоит спиной к лейке душа, чтобы не намочить волосы. Пользовательница nicolalalalala рассказала, что моется так же, потому что вода слишком горячая для лица.

Сторонники мытья лицом к лейке душа также привели свои доводы. Пользователь LlamaBusiness удивился, что многие предпочитают мыться иначе. «Я шокирован. Я предполагал, что все моются лицом к стене. Стоять спиной к душу можно только для того, чтобы избавиться от похмелья, глубоко дыша и прижимаясь к стене», — заметил мужчина.

Нашлись и те, кто предпочитает мыться по-разному в зависимости от ситуации. Большинство сторонников такого подхода к гигиене тела объясняли, что таким образом они сначала моют грудь, половые органы и живот, а затем спину и ягодицы.

В мае 2019 года в Twitter произошло обсуждение того, надо ли мыть ноги во время душа. Пользователи стали обсуждать, насколько оправдано проводить процедуру с этой частью тела каждый раз и стоит ли их мыть, а не просто ополаскивать водой.