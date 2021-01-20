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Суд запретил разрабатывать шихан Куштау в Башкирии

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Фото: Wikipedia

Арбитражный суд Башкирии запретил «Сырьевой компании» проводить разведку и добычу полезных ископаемых на территории шихана Куштау, сообщается на сайте суда.

«Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью», — говорится в судебном решении.

В материалах дела сказано, что иск поступил от башкирской автономной некоммерческой организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры «Наследие». Ее представители захотели через суд лишить «Сырьевую компанию» лицензии на право пользования недрами.

«Сырьевая компания» связана с «Башкирской содовой компанией» (БСК), которая производит 85 процентов всей соды в России. БСК была национализирована по решению суда в начале декабря 2020-го.

«Башкирская содовая компания» претендовала на разработку Куштау, так как месторождение Шахтау должно иссякнуть к концу 2022 года, а месторождение известняка Тратау признано памятником природы. Решение по шихану, который считается одним из символов республики, летом 2020 года спровоцировало массовые протесты местных жителей. В результате власти встали на сторону граждан, Куштау получил статус особо охраняемой природной территории. В будущем БСК будет переведена на альтернативное сырье.

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