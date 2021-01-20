Медсестра разыграла пациентку и довела ее до слез

34-летняя пользовательница Reddit рассказала о том, как ее разыграла медсестра. Шутка напомнила женщине о трагедии и довела ее до слез.

Автор поста написала, что недавно сдавала анализ крови. Когда героиня истории ждала врача, в кабинет зашла медсестра и поздравила ее с беременностью. Затем медсестра попросила прощения и сказала, что такие новости должен сообщать доктор.

От потрясения рассказчица сразу же начала рыдать. В посте она объяснила, что шесть месяцев назад они с мужем решили попытаться завести семью, однако в октябре ее супруг погиб в результате автомобильной аварии. Из-за нахлынувших воспоминаний и мыслей о муже героиня истории не выдержала и расплакалась.

Увидев ее реакцию, медсестра сразу же сказала, что пошутила. Сотрудница клиники объяснила рассказчице, что на самом деле та не беременна, и пошутила, что она, кажется, не очень хочет иметь детей. «Я не горжусь этим, но мне просто снесло крышу», — прокомментировала автор поста дальнейшее развитие событий.

Она обозвала медсестру тварью, наговорила много других ужасных вещей и ушла, не дожидаясь возвращения доктора. Спустя некоторое время героиня истории поняла, что медсестра просто хотела поднять ей настроение и не знала, что для нее значит беременность. Женщина попросила других пользователей Reddit высказаться о том, была ли она права. В комментариях к посту многие поддержали ее.

«То, что она сделала, было абсолютно непрофессионально. На твоем месте я бы написал жалобу», — посоветовал один из комментаторов. Пользователи также перечислили несколько других ситуаций, в которых новость о беременности не вызвала бы у женщины радости, в частности, если бы ее изнасиловали, если бы она недавно рассталась с мужем-тираном или если бы у нее не было жилья. «Есть много причин, по которым эта "шутка" абсолютно неприемлема», — подытожил AnimalLover38.

Пользователи также отметили, что медики имеют право шутить, но при этом они никогда не должны ради этого врать пациентам.