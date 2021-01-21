Россиянки атаковали Instagram расставшегося с возлюбленной Бена Аффлека

Россиянки атаковали американского актера Бенна Аффлека в его Instagram-аккаунте. Они оставляют приятные комментарии в попытке заглушить боль артиста от расставания с актрисой Аной де Армас.

За сутки под последним постом Аффлека появилось множество комментариев со словами поддержки и признания таланта актера. Среди них: «Бен, все наладится! Все к лучшему», «Держись, Бен», «Бен, ты лучший». Ему также предложили «забыть Аньку» и приехать в Россию, чтобы «поесть борща» и вместе посмотреть фильм про Бэтмена с его участием.

Ранее стал известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас расстались после года отношений. Уточнялось, что именно 32-летняя Армас порвала с актером. Неофициально утверждалось, что Аффлек не расстроен из-за случившегося.

Артисты познакомились на съемках фильма «Глубокие воды», а встречаться начали в марте 2020 года. 48-летний Аффлек успел познакомить Армас со своими детьми. Последний раз пару видели вместе в ноябре прошлого года.

В прошлом актер был обручен с певицей и актрисой Дженнифер Лопес, но они так и не сыграли свадьбу. С 2005 года был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. У пары есть трое детей — 14-летняя Вайолет, 11-летняя Серафина и семилетний Сэмюэль. Они объявили о разводе в 2015 году, официально расставание было оформлено только в 2018-м.