Армения указала на враждебные действия Турции и Азербайджана

Армения не считает, что Турция и Азербайджан настроены на мир в Нагорном Карабахе, учитывая, что их реальные действия можно расценить как враждебные. Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, передает NEWS.am.

Таким образом она прокомментировала заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара и Баку готовы предпринять шаги по нормализации отношений с Ереваном, если мир в Карабахе продлится достаточно долго.

Нагдалян указала, что Турция и Азербайджан проводят учения прямо у границ Армении. По ее словам, это нарушение обязательств перед ОБСЕ и свидетельство того, что намерения Баку и Анкары совсем не мирные. Таким образом, заявления Турции «никоим образом не подкрепляются действиями, более того, они противоречат друг другу», добавила спикер МИД.

О том, что Турция рассматривать возможность нормализации отношений с Арменией, Чавушоглу неоднократно говорил в последние месяцы. В частности, такое заявление прозвучало в конце декабря на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мы хотим, чтобы был мир, экономическое развитие, чтобы у нас в будущем не было необходимости контролировать мир», — цитирует его Sputnik Армения.

11 января на переговорах в Москве президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились собрать трехстороннюю рабочую группу по вопросам развития Нагорного Карабаха. После встречи Алиев объявил о том, что в регионе появится новая железная дорога, и выразил надежду, что магистраль откроет путь армянским грузам на турецкий рынок.