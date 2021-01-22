Гордон назвал Порошенко народным артистом Советского Союза

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ» назвал бывшего президента страны Петра Порошенко великим актером Советского Союза. Видеозапись доступна на YouTube.

«Петр Алексеевич — актер "больших" и "малых", выдающийся. Народный артист Советского Союза. Если бы был СССР, он бы им стал (...). Ему же соврать — как нам два пальца... Даже один», — сказал Гордон.

Он подчеркнул, что верить Порошенко нельзя: «Это абсолютно завравшийся брехун».

15 января Государственное бюро расследований возбудило очередное уголовное дело против Порошенко. Дело возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оно было открыто в связи с работой кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

В сентябре один из адвокатов бывшего украинского президента Илья Новиков сообщил, что против Порошенко возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». Защита считает все дела политически мотивированными, способом давления на оппозицию — бывший президент является лидером оппозиционной партии «Европейская солидарность».

Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого пятый президент Украины получил в деле о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки.