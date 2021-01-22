Глава Евросовета призвал оставить открытыми границы ЕС несмотря на пандемию

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал оставить открытыми внутренние границы Евросоюза (ЕС) несмотря на пандемию. Он заявил об этом по итогам саммита глав государств ЕС, его слова приводит РИА Новости.

«Мы убеждены, что мы должны сохранять границы открытыми, чтобы сохранить работу внутреннего рынка», — сказал он.

21 января первая страна в Евросоюзе — Венгрия — одобрила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря 2020-го в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.