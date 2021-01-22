Глава UFC выступил с угрозой в адрес пиратов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт жестко высказался относительно пиратских трансляций турниров организации. Слова функционера передает MMA Fighting.

Глава UFC отметил, что его сотрудники уже следят за потенциальным нарушителем. «Если в субботу он поделится ссылкой на трансляцию, мы его поймаем. Последует арест, суд. Я не собираюсь быть хорошим парнем», — пригрозил Уайт пиратам.

Ивент UFC 257 пройдет 24 января, официальная трансляция начнется в 6:00 по московскому времени. Турнир возглавит поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

UFC давно борется с пиратством. В 2011 году по словам Уайта потери от нелегальных трансляций составляли 30 миллионов долларов в год.

Трансляции турниров UFC доступны на платформе UFC FIGHT PASS. Также в рамках подписки доступен просмотр ивентов других организаций.