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Вакцину Pfizer поставят бедным

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Фото: Globallookpress.com

Компании Pfizer/BioNTech будут поставлять вакцину от коронавируса по программе COVAX, созданной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для бедных стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что о сделке объявят в пятницу 22 января. Ее детали пока не известны, но, скорее всего, речь идет о небольшом объеме поставок. Партия будет небольшой из-за того, что дозы в основном предназначены для медицинских работников в странах, которые обслуживает COVAX.

BioNTech отказалась от комментариев, а Pfizer не ответила на запросы Reuters. Схема COVAX должна начать распространение вакцины в бедных странах уже в феврале.

14 января главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX. Препаратом, который получит страна, может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech или Moderna.

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