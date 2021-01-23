В Госдуме ответили на требование Порошенко о «непрерывной осаде» Кремля

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал требование бывшего президента Украины Петра Порошенко к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о продолжении «непрерывной осады» Кремля с помощью санкций. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Бальбека, за время своего пребывания на посту Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. Парламентарий отметил, что Порошенко дает Зеленскому советы о том, как «еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт».

Депутат также предположил, что бывший президент при подписании Минских соглашений ожидал от Запада «какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса», а, в итоге, Украина только продемонстрировал свою несостоятельность как подписант международных соглашений и развалила все связи с Россией.

Ранее Порошенко напомнил нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как именно следует решать вопросы Донбасса и Крыма, и какие «красные линии» нельзя переходить. По его словам, Киев имеет хорошие шансы добиться принятия дорожной карты процесса урегулирования на своих условиях до конца 2021 года, пока у власти в Германии находится Ангела Меркель.