Число случаев коронавируса в США превысило 25 миллионов

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 25 миллионов. Об этом свидетельствуют приведенные 24 января данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

Так, специалисты выявили 25 003 695 случаев заражения в стране, а число летальных исходов превысило 417,5 тысячи. Больше всего инфицированных в Калифорнии (3,14 миллиона), Техасе (2,24 миллиона), Флориде (1, 63 миллиона), Нью-Йорке (1,32 миллиона) и Иллинойсе (1, 09 миллиона).

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о выходе страны на плато по коронавирусу. США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире.