Жители дома решили отблагодарить потерявшую работу уборщицу и довели ее до слез

Жители нью-йоркского дома с пентхаусами решили отблагодарить уборщицу по имени Роза, которая на протяжении 20 лет убирала их жилища, но потеряла работу во время пандемии. Они оплатили ей аренду одного из пентхаусов сроком на два года. Реакцию женщины на внезапный подарок организаторы сюрприза выложили на Reddit.

Авторы ролика отметили, что сейчас Роза ютится в одной квартире с сестрой. Женщина была убеждена, что ее пригласили убрать пентхаус перед показом потенциальным клиентам, и взяла с собой ведро и прочие принадлежности для уборки. Двое молодых людей провели ей экскурсию по квартире, Роза высказала свое восхищение апартаментами с четырьмя спальнями, несколькими ванными комнатами и выходом на крышу.

После они остановились в одной из комнат, и риелтор предложил подписать ей контракт. «Ваши фанаты объединились и обо всем позаботились. Все, что от вас требуется, — взять ключи и подписать бумаги. Теперь эта квартира ваша на два года», — сказал риелтор. Женщина опешила и не могла поверить словам риелтора. Произошедшее довело ее до слез.

История обрела большую популярность на Reddit, набрав более 100 тысяч апвоутов. В комментариях пользователи благодарили жильцов за добрый поступок, однако некоторым эта история показалась грустной. Посетители сайта отмечали, что их печалит тот факт, что простые люди не могут себе позволить жить достойно, даже если они усердно трудятся. «Будем надеяться, что благотворители смогут компенсировать затраты еще много лет. Я не хочу видеть видео о том, как через два года она съезжает и ей некуда идти», — заключил пользователь с ником Mymoggievan.