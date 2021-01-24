В Airbus произошла вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса произошла на предприятии европейской авиастроительной компании Airbus в Гамбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Коронавирусная инфекция в данный момент выявлена у 21 работника предприятия. В настоящий момент неизвестно, может ли идти речь о мутировавшем штамме.

На карантин были помещены около 500 сотрудников. Власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие.

Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге. В компании работает более 12 тысяч человек.

В апреле сообщалось, что из-за пандемии коронавируса компания Airbus оказалась на грани выживания. «Мы теряем деньги с невиданной скоростью, что может угрожать самому существованию нашей компании», — констатировал генеральный директор Гийом Фори.