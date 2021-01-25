МИД Украины обиделся на «Би-би-си» из-за русского Севастополя

Министерство иностранных дел Украины обиделось на «Би-би-си», в материале о субботних протестах назвавший Севастополь и Симферополь русскими городами. Об этом сообщает «Европейская правда».

Во внешнеполитическом ведомстве указали на недопустимость такой позиции издания.

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«Русская служба "Би-би-си", не продвигайте российские ложные нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение», — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

22 января первый президент Украины и нынешний представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал о желании посетить Крым. Вместе с тем он заявил о готовности Украины к компромиссу с Россией по Крыму.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.