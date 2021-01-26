У одного из старейших крымских производителей вина появился новый владелец

Власти Крыма продали на аукционе активы одного из старейших крымских производителей вина. Имущество завода «Коктебель» купил текущий арендатор, компания ООО «Завод марочных вин Коктебель». Это следует из документов единой электронной торговой площадки «Росэлторг».

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Новый владелец заплатил 110 миллионов рублей. В январе появилась информация, что актив выставлен на торги. В список имущества завода входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково. Стартовая цена была обозначена на уровне 100 миллионов рублей. В торгах участвовали также «НТЦ Кристаллкор» и бизнесмен Андрей Шкловский.

Контрольный пакет акций завода с 2001 года принадлежал группе компаний «Союз-Виктан», она объявила о своем банкротстве в 2009 году. Активы фирмы перешли в аренду ООО «Крымская водочная компания», а в сентябре 2011 года собственник люксембургской инвестиционной фирмы Eastern Beverage Company S.A. Нил Смит заявил о приобретении этой компании. В 2012 году «Коктебель» признали банкротом.

С 2015 года имущество производителя у местных властей арендует ООО «Завод марочных вин Коктебель», фирмой владеют владеют ООО «Гатчинский спиртовой завод» (99,8 процента) и Елена Якубчик (0,20 процента).

В прошлом году власти Крыма продали компании «Южный проект» (структура банка «Россия») 100 процентов акций крупнейшего в регионе винзавода «Массандра». Сумма сделки составила 5,327 миллиарда рублей.