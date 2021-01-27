«Челси» сыграл вничью в первом матче после смены тренера

«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 27 января, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Челси» имеет в активе 30 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В активе «Вулверхэмптона» 23 очка, клуб находится на 13-й позиции.

Для лондонцев игра стала первой после смены главного тренера. «Челси» в следующем туре 31 января на своем поле примет «Бернли». «Вулверхэмптон» днем раньше на выезде встретится с «Кристал Пэлас».