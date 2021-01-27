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Песков рассказал о подготовке Рогозиным доклада Путину

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Владимир Путин и Дмитрий Рогозин
Владимир Путин и Дмитрий Рогозин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом Песков отметил, что точной даты встречи Путина и Рогозина пока что нет. «Но его доклад президенту готовится», — добавил он.

В ноябре прошлого года глава государства остался недоволен темпами уточнения бюджета в «Роскосмосе». По словам президента, госкорпорации было поручено подготовить новые проекты, которые направлены на разработку ракет комплекса сверхтяжелого класса и создание космической группировки в рамках проекта «Сфера». Однако на тот момент они утверждены не были.

Позже Рогозин ответил, что проекты были внесены в правительство России в установленные сроки. Он выразил надежду, что объемы финансирования перечисленных программ будут согласованы, а сами программы — приняты.

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