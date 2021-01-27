Пережившие нападение льва в Танзании туристы получат более 20 миллионов рублей

Жители Франции, пережившие нападение льва во время путешествия по Танзании, отсудили у турфирмы более 200 тысяч фунтов стерлингов (20,6 миллиона рублей) в качестве компенсации. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел в августе 2015 года, когда Патрик Фурго с женой Бриджитт отдыхали в национальном парке Руаха. Женщина проснулась среди ночи и увидела возле себя льва. Хищник набросился на ее мужа, изувечив ему руку, и убежал. После этого Патрику пришлось перенести многочисленные операции. Помимо этого, пара получила психологическую травму.

Фурго пожаловались на основанную в Великобритании туристическую компанию Africa Travel Resource, в которой был приобретен тур. Изначально представители фирмы отказывались брать на себя ответственность за произошедшее, но спустя пять лет судебных разбирательств все же согласились выплатить туристам компенсацию.

Согласно судебным документам, Фурго требовали 200 тысяч фунтов, но с учетом всех затрат финальная сумма будет значительно больше. Суд обязал Africa Travel Resource выплатить паре 100 тысяч фунтов (10,3 миллиона рублей), чтобы покрыть уже понесенные туристами судебные издержки. Супруги получат 90 процентов запрашиваемой суммы, когда завершится подсчет затраченных ими средств. Дата следующего слушания не уточняется.

Ранее сообщалось, что тигр в индийском округе Ваянад, штат Керала, растерзал ушедшего за дровами молодого человека. Местные власти пообещали выплатить семье юноши миллион рупий (миллион рублей) в качестве компенсации.