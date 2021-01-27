Суеверная женщина разбогатела на 39 миллионов рублей благодаря ритуалу

Жительница пригорода австралийского Мельбурна Дромана, штат Виктория, сорвала джекпот благодаря суеверию. Об этом сообщает издание Yahoo! News.

Женщина проснулась и узнала, что купленный ею лотерейный билет принес ей 678,3 тысячи австралийских долларов (39,4 миллиона рублей) в результате розыгрыша, прошедшего в субботу, 23 января.

Суеверная победительница рассказала, что каждый раз перед покупкой лотерейного билета она проводит ритуал на удачу, который включает три действия. «Я зажигаю зеленую свечу, съедаю кусочек темного шоколада и говорю: «Я удачлива!». После этого я иду и покупаю билет», — поделилась она своим методом.

Она отметила, что всегда шутила о выигрыше в лотерею и была в шоке, когда узнала, что это действительно случилось.

Австралийка подчеркнула, что выигрыш поможет ей и ее семье изменить жизнь к лучшему. «Я выплачу ссуду за жилье, куплю новую квартиру и помогу семье», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что жительница канадского города Торонто много лет подряд играла лотерею числами, которые 20 лет назад приснились ее мужу, и сорвала джекпот. На призовые деньги женщина и ее муж планируют купить дом, оплатить счета, помочь другим членам семьи и начать путешествовать.