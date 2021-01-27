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В Словакии мужчина скончался после вакцинации Pfizer

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Фото: SUSANA VERA / Reuters

В Словакии мужчина скончался после вакцинации Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалену Юркемикову.

По ее словам, состояние 79-летнего мужчины, имевшего ряд хронических заболеваний, ухудшилось из-за сопровождавших прививку повышения температуры и слабости. Она отметила, что этот случай схож с теми, которые произошли в последнее время в Норвегии, Германии и ряде других стран.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек умерли после прививки вакциной Pfizer. Отмечается, что на данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах препарата, которые возникли после первой фазы вакцинации. Из них 16 случаев квалифицируются как серьезные, а пять закончились летальным исходом.

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