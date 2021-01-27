Российским силовикам с потеющим забралом посоветовали смазку

Гендиректор НПО Спецматериалов Михаил Сильников посоветовал силовикам использовать смазку, чтобы не запотевало забрало шлема. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

По словам производителя шлемов для полиции, проблема ударившего женщину в живот сотрудника полиции, который объяснил произошедшее плохой видимостью, не носит массовый характер и не требует доработок конструкции.

Сильников отметил, что вопрос запотевания забрала решается иначе. «Есть специальные спреи разные, смазки, может быть, просто накануне стоит [использовать]. Ну и это зависит от окружающей среды», — рассказал он.

Производитель шлемов также подчеркнул, что вопрос внесения улучшений в конструкцию довольно сложный — решение принимают комиссии во многих инстанциях.

23 января в Петербурге во время акции протеста на площади Восстания сотрудник полиции ударил ногой в живот местную жительницу Маргариту Юдину. Пострадавшую после инцидента госпитализировали. На следующий день полицейский пришел к петербурженке в больницу, извинился и объяснил, что не видел происходящее из-за запотевшего забрала. Мужчина также поклялся, что ситуация для него оказалась шоковой.