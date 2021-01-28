Российские коммунальщики отказались чинить трубу и превратили многоэтажку в баню

Российские коммунальщики из Нижнего Новгорода отказались чинить трубу в подвале многоэтажки, в результате чего квартиры на первых этажах здания превратились в баню и пришли в негодность. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Дышать здесь нечем, все потеет: и очки, и телефоны, и телевизоры», «Задыхаемся от этого пара, все цветы на подоконнике подохли», — пожаловались журналистам жильцы дома. На кадрах видно, что конденсат собирается на всех поверхностях, а квартиры превратились в настоящий хаммам.

Сантехники отказались говорить с возмущенными жильцами. Среди них есть и маленькие дети, которые вынуждены жить в таких вредных для здоровья условиях. С момента прорыва трубы прошло уже несколько недель, однако авария до сих пор не устранена.

В управляющей компании заявили, что просто ждут подходящей погоды, поскольку для ремонта придется отключать отопление во всем доме. «Придется отключить стояк, выполнить все работы и заново заполнить систему, провести регулировку», — сказал пресс-секретарь ассоциации ДУКов Михаил Песин.

Но люди не готовы ждать так долго — сумма ущерба уже превысила несколько сотен тысяч рублей. В настоящее время жильцы готовят обращение в суд, чтобы потребовать компенсацию.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru