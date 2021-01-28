Найдена самая дорогая комната Москвы

Самую дорогую комнату Москвы можно найти в Центральном административном округе. За объект площадью 18 квадратных метров будущему собственнику придется отдать 12,8 миллиона рублей. Об этом говорится в материале агентства недвижимости ОГРК, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Самый дешевый объект, находящийся в пределах «старой» Москвы, экспонируется в Юго-Западном округе столицы. Недвижимость площадью 19 квадратных метров оценили в 2,3 миллиона рублей.

В январе 2021 года число комнат сократилось до 777, тогда как в ноябре 2020-го их было на 110 больше. В настоящее время подобных объектов меньше всего представлено в Новой Москве (пять лотов), а больше — в Южном округе (166).

Комната в ЮАО обойдется в среднем в 3,6 миллиона рублей. При этом минимальный бюджет сделки составляет 2,2 миллиона, а максимальный — 10 миллионов рублей.

Ранее риелторы назвали города России с подорожавшими комнатами в коммунальных квартирах. В период с ноября 2019-го по ноябрь 2020 года особенно подорожало жилье в Севастополе (плюс 13,5 процента), Казани и Ростове-на-Дону (плюс 13 процентов).

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