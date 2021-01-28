Гейджи поставил ультиматум руководству UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи поставил ультиматум руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен отметил, что не будет драться в рамках промоушена в случае организации титульного боя для Конора Макгрегора. По мнению представителя США, ирландец после поражения от Дастина Порье не может бороться за чемпионский титул, так как это выглядит абсурдно. Гейджи также упрекнул боссов UFC в особом отношении к Макгрегору.

Гейджи также добавил, что хотел бы провести бой с ирландцем, но не уверен, что этот шаг в его карьере должен быть следующим. Кроме того, американец усомнился в желании Макгрегора драться с ним.

В главном бою турнира UFC 257, который прошел 24 января, американец Порье досрочно победил Макгрегора. Ирландец проиграл нокаутом впервые в карьере. Последний бой в UFC Гейджи провел в октябре прошлого года. Спортсмена из США удушающим приемом победил Хабиб Нурмагомедов. Россиянин защитил чемпионский пояс и объявил о завершении карьеры.